Golden Retriever liegt im Sterben: Was eine Katze dann tut, ist herzzerreißend

New England (USA) - Es ist, als hätten sich diese beiden Freunde geschworen, in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Denn als sich der Zustand des Golden-Retriever-Mischlings "Fox" zunehmend verschlechtert, wird er von seiner tierischen Freundin nicht im Stich gelassen.

Als es Mischling "Fox" nicht gut ging, kümmerte sich Kätzchen "Lynx" herzerwärmend um den Hund. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/wolfpak83

Fox' Besitzerin war besorgt, als es ihrem Vierbeiner plötzlich sehr schlecht ging. Der Golden-Retriever-Chow-Schäferhund-Mix war seit fast 16 Jahren an ihrer Seite und ein wichtiger Bestandteil ihres Daseins.

Doch nun lag Fox im Sterben. "Ich habe das seit dem Tag gefürchtet, an dem er aus dem Tierheim zu uns nach Hause kam", schreibt die Hundehalterin auf Instagram.

Eigentlich wollte sie die letzten Tage ihres Hundes nicht für das Internet dokumentieren, doch als sie sah, was eine andere Bewohnerin ihres Hauses - ihre Katze "Lynx" - tat, wusste sie, dass sie ganz schnell ihre Kamera zücken sollte.

In einem Video sieht man den Golden-Retriever-Mischling völlig kraftlos herumliegen. Liebevoll schmiegt sich dann Katze Lynx an seinen Kopf, schenkt ihm rührende Kuscheleinheiten und tierische Küsse. Ganz so, als würde die Samtpfote ihrem Freund sagen wollen, dass er in dieser schweren Zeit nicht allein ist.