Golden Retriever muss mit Handicap auskommen: Wie er das macht, wärmt so viele Herzen

New York (USA) - Niemand weiß genau, warum: Golden-Retriever-Mädchen Cow aus New York ist im September ohne rechte Vorderpfote auf die Welt gekommen. Doch wie die kleine Fellnase damit umgeht, wärmt so viele Herzen. Ein Tik-Tok-Video, das ihren Lebensmut zeigt, geht seit drei Tagen viral.

Dem niedlichen Golden-Retriever-Mädchen Cow fehlt die rechte Vorderpfote. Warum, ist unklar. © TikTok/Screenshot/hoochthegreatdane

In dem Clip (siehe unten) hüpft und läuft der tapfere Welpe so gut er eben kann durchs Leben. Cow lässt sich nicht davon beirren, dass ihr ein Bein fehlt. Ganz im Gegenteil: Sie macht all die Dinge, an denen Jungtiere so ihren Spaß haben.

8,6 Millionen Klicks sowie 1,1 Millionen Likes hat der Feelgood-Clip inzwischen eingesammelt - Tendenz: weiter steigend. Und weil viele User den tapferen Golden Retriever so süß finden, fragen sie in der Kommentarspalte, ob sie ihn adoptieren können.

Doch dem schiebt Cows Frauchen schnell einen Riegel vor. Die Tierarzthelferin hat sich nämlich gerade wegen ihres Handicaps in die niedliche Hündin verliebt - und sie bei sich aufgenommen.

"Ich arbeite bei dem Tierarzt, zu dem ihre Züchterin kommt, und sie hat angerufen, um uns von Cow zu erzählen", sagte Holly Smith (31) diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Sie wisse nicht, warum Cow eine Pfote fehle, sie habe aber einen Verdacht.