Golden Retriever trägt Essenslieferung nach Hause: Sein Verhalten vor der Wohnungstür geht steil viral

Golden Retriever Bailey aus Florida wurde mit ihrer nervösen Art ein Internetstar. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/thegoldenretrieverbailey

Ihr Herrchen, der US-Amerikanerin Greg Hiller, wusste schon, was auf ihn zukommt, als er seinem Vierbeiner die Tüte mit seiner Mahlzeit übergab, damit dieser sie nach Hause tragen darf. Deshalb zückte der Hundehalter sein Handy und nahm die urkomische Situation auf, als er und seine Hündin an der Wohnungstür eintrafen.

Bailey konnte ihre freudige Aufregung nämlich überhaupt nicht verbergen - und die Tüte kaum mehr im Maul behalten, weil dieses nervös zitterte.

Der Golden Retriever tat dies in einem Ausmaß, dass man als Zuschauer gar nicht anders kann, als zu Schmunzeln. Das ahnte Greg Hiller wahrscheinlich auch und veröffentlichte seine Aufnahmen auf TikTok, wo bereits viele lustige Videos von Bailey zu finden sind.

Doch die Situation mit der Tüte begeisterte die User besonders und so ging das Video mit etwa 5,4 Millionen Klicks viral. "Er sagt so was wie 'oh, lieber Himmel, diese Tür kann nicht schnell genug aufgehen'😂😂😂", kommentiert eine Person amüsiert.