Golden Retriever und Yorkshire Terrier zeugen Nachwuchs: So sieht der ungewöhnliche Mischling aus!

Auch der kleine Yorkshire Terrier und der vergleichsweise große Golden Retriever können gemeinsam Eltern werden. (Symbolbilder) © Collage: 123RF/stieberszabolcs & 123RF/stopabox

Die kurios anmutende "Mischung" aus den beiden Hunden nennt sich "Goldenshire". Ein solcher Vierbeiner ist im belgischen Knokke-Heist zu finden. Dort lebt Rüde Tucker zusammen mit seinem Frauchen Charlotte Vercammen.

Diese hat ihrem Freund auf vier Pfoten einen eigenen Instagram-Account eingerichtet, wo ihn die ganze Welt bewundern kann. Auf zahlreichen Fotos können sich die User so einen Eindruck von dem Goldenshire verschaffen. Immerhin 642 Follower hat Tucker mittlerweile.

In der Tat scheint der Hund von beiden Elternteilen etwas geerbt zu haben. Er ist kleiner als ein Golden Retriever, dafür definitiv größer als der Yorkshire Terrier. Sein Fell erinnert besonders um die Schnauze herum an seinen kleineren Elternteil, erstrahlt dafür so golden wie beim größeren.

Aussehen ist das eine, Charakter das andere. Was kann man von diesem besonderen Mischling wohl erwarten?