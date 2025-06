Golden-Retriever-Welpe im Angriffsmodus: Die Ursache lässt Lachtränen fließen

Portland (USA) - Ja, selbst die verschmusten und treuen Golden Retriever haben eine wilde Seite in sich - vor allem in jungen Jahren! Das beweist auch ein Video des kleinen Roosters, das im Netz für Begeisterung sorgt. Da kann auch schon mal eine absolut ungefährliche Sache wie ein Tür-Stopper dafür sorgen, dass man in den Angriffsmodus übergehen muss.