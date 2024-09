Golden Retriever werden Krallen geschnitten: Labrador kann nicht tatenlos zusehen und greift ein!

Labrador-Dame Oakley achtet immer ganz genau auf Artgenossin Freya - besonders wenn ihr die Krallen geschnitten werden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/evaloushore

In dem Clip herrscht helle Aufregung: Oakley, die mit ihrem Frauchen und weiteren Hunden in einem Haushalt in England lebt, ist entsetzt. Denn die arme Golden-Retriever-Dame Freya liegt hilflos am Boden.

Ruhig lässt sie die herzlose Aktion ihrer Besitzerin über sich ergehen. Doch Oakley will nicht kampflos aufgeben. Wütend bellt sie ihre Besitzerin mehrfach an, offensichtlich in der Hoffnung, sie zum Aufhören zu bewegen.

Doch die Engländerin lässt keinerlei Reue erkennen, schneidet einfach weitere Krallen ab. Nachdem Oakley es noch ein paar Mal mit Bellen versucht hat, gibt sie schließlich auf.

Aber Oakley wäre nicht Oakley, wenn sie nicht noch ein weiteres Ass in der Hinterpfote hätte. Also greift Plan B.