Golden Retriever will mit Katze spielen: Ihre knallharte Antwort bringt alle zum Lachen

Golden Retriever Penny ist ein wenig naiv, wenn sie mit Katze Cricket "spielt". © Bildmontage: TikTok/Screenshots/morgan.bug

Denn die vier Monate alte Fellnase lebt seit diesem August in ihrem neuen Zuhause in Kansas City mit zwei Katzen zusammen. Während die beiden Stubentiger mit ihrer neuen Mitbewohnerin machen, was sie wollen, hält Penny freiwillig ihren Kopf hin, um eine Backpfeife nach der anderen zu kassieren.

In einem TikTok-Video (siehe unten) von Mitte Oktober ist das "Drama" zu sehen. Während sich der junge Golden Retriever an die Unterseite eines Bettes kuschelt, um in Kontakt mit der darauf stehenden Katze Cricket zu kommen, weiß diese ihre Chance zu nutzen.

Erst haut sie dem Vierbeiner mit der linken Pfote ein paar Ohrfeigen, dann mit der rechten. Statt abzuhauen, lässt Penny das Ganze treudoof über sich ergehen. Also macht Cricket einfach so weiter, ballert der Fellnase noch ein paar.

Beim TikTok-Publikum kommt diese "rohe Gewalt" bestens an. 2,9 Millionen Likes haben 13,5 Millionen User inzwischen verteilt. Denn unterm Strich finden die meisten das kuriose Video brüllkomisch.

Da trifft es sich gut, dass Frauchen Morgan Drum (23) sogar noch die (wenigen) besorgten Zuschauer vollumfänglich beruhigen kann.