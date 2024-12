Golden Retriever will unbedingt Stöckchen abgeben: Sein Ziel lässt so viele Herzen hüpfen

Charlotte (North Carolina) - Golden Retriever Reedy sorgt seit einer Weile für dahinschmelzende Herzen auf TikTok. Grund dafür ist der Feuereifer, mit dem er sein Stöckchen weiterreichen will - und vor allem an wen.

Golden Retriever Reedy hat es eilig: Er will endlich sein Stöckchen abgeben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/runreedyrun

Ist der süß! In dem entsprechenden TikTok-Video zieht Reedy phasenweise richtig fest an der Leine, weil es ihm nicht schnell genug vorangeht. Bei einem wunderschönen Sonnenuntergang in seiner Heimatstadt Charlotte, North Carolina, läuft der Golden Retriever zusammen mit seinem Besitzer zurück zum Haus.

Dort bleibt der Hund ehrfürchtig stehen, legt sein Stöckchen vor der Treppe nieder. Doch sein Herrchen macht ihm Mut, steckt ihm den abgebrochenen Ast wieder ins Maul. Schließlich traut sich Reedy - er stakst die wenigen Stufen zur Haustür hinauf.

Und dort sitzt ER - majestätisch: Der Plastik-Golden-Retriever, vor dem die Fellnase ihren Schatz endgültig niederlegt.

Mehr als 400.000 Klicks hat das süße Video bisher erhalten, zahlreiche Herzchen-Emojis finden sich zudem in der Kommentarspalte. Ein echter Feelgood-Clip fürs Publikum.

Dabei hatten der echte und der Plastikhund zunächst eine ganz andere "Beziehung".