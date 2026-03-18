Dramatischer Einsatz am Fluss: Golden Retriever bricht ins Eis ein und droht zu ertrinken

Ottawa (Kanada) - Schockmoment am Sonntagnachmittag: Ein Golden Retriever brach plötzlich ins Eis des Jock River ein und kämpfte verzweifelt um sein Leben.

Mit spezieller Ausrüstung gelang es den Einsatzkräften schnell, den verunglückten Vierbeiner zu retten. © Screenshot/X/@OttFire

Gegen 17.05 Uhr ging der Notruf ein, wie die Feuerwehr von Ottawa in einem Beitrag auf X mitteilte.

Der Vierbeiner befand sich nur wenige Meter vom Ufer entfernt, doch das half ihm nicht: Er war im eiskalten Wasser gefangen und drohte zu ertrinken. Der Augenzeuge berichtete, das Tier habe panisch versucht, den Kopf über Wasser zu halten.

Als die Feuerwehr eintraf, bot sich ein dramatisches Bild: Der Hund klammerte sich mit letzter Kraft an eine dünne Eisfläche, die jederzeit hätte nachgeben können. Sekunden entschieden über Leben und Tod.

Ohne zu zögern, griffen die Einsatzkräfte ein. In speziellen Schutzanzügen gingen sie ins eisige Wasser und arbeiteten sich vorsichtig zu dem erschöpften Tier vor.

Sie waren erfolgreich: Bereits um 17.14 Uhr wurde der Golden Retriever aus dem Wasser gezogen und in Sicherheit gebracht.