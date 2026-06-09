Frau geht an verlassenem Haus vorbei: Dann erblickt sie plötzlich ein Gesicht am Fenster
St. Louis (USA) - Als Donna Lochmann an einem verlassenen Haus in St. Louis vorbeiging, bemerkte sie recht schnell, dass das Gebäude alles andere als leer war. Im Gegenteil: Es befand sich jemand im Inneren, der dringend auf ihre Hilfe angewiesen war.
Donna, die bei "Stray Rescue of St. Louis" die Rettungsabteilung leitet, brach es das Herz, als sie im oberen Stockwerk des leer stehenden Hauses ein kleines Gesicht am zerbrochenen Fenster entdeckte. Es gehörte zu einem Hund, der ihr aufgeregt entgegen bellte.
Da die Türen und restlichen Fenster des Hauses vernagelt oder gar mit Metallgittern versiegelt waren, stand für Donna fest, dass der Vierbeiner offenbar nicht allein aus dem Gebäude herauskam.
Bei einem Rundgang fand sie schließlich Zugang über eine zerstörte Kellerluke.
Die Tierfreundin schlussfolgerte, dass der Hund durch das Fenster in den Keller hineingesprungen sein musste. Nun kletterte sie gemeinsam mit Kollegen durch das zerbrochene Glas und spürte den Vierbeiner, einen Pitbull-Mischling, in der ersten Etage auf. Dort wartete eine Überraschung:
"Wir waren verwundert, einen [...] über 38 Kilogramm schweren 'kleinen Jungen' vorzufinden", so Donna in einem Facebook-Beitrag. Von der Straße aus hatte das Tier deutlich kleiner gewirkt. Mithilfe von Leckerli konnte die Tierfreundin schließlich das Vertrauen des Hundes gewinnen, der sich dann sogar eine Leine umlegen ließ.
Pitbull-Mischling wird aus verlassenem Haus gerettet
Aufgrund seiner mächtigen Größe musste sich das Rettungsteam eine gute Strategie einfallen lassen, um ihn aus dem Haus herauszubekommen. Im Keller bauten sie kurzerhand eine Art Rampe und hievten "Oscar Mayer", wie der Hund getauft wurde, aus dem Fenster.
"Als er erst einmal draußen war, entpuppte er sich als absolut liebenswerter Kerl", erinnert sich Donna.
Oscar wurde zunächst in ein Tierheim gebracht, wo er durchgecheckt wurde und sich von den Strapazen erholen konnte.
In der Einrichtung stellten die Pfleger fest, dass der Mischling es liebte, herumzuliegen und zu kuscheln. "Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Hund etwas anderes als eine Couch-Potato sein wird", so seine Retterin.
Vielleicht war diese Charaktereigenschaft auch der Grund, dass Oscar Mayer rasch ein Zuhause fand. Dort würde er sich "sehr wohlfühlen", freut sich Donna.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebookd/Stray Rescue of St. Louis