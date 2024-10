Held auf vier Pfoten! Hund rettet Besitzer nach schrecklichem Sturz

Hündin Gita führte den Beamten zu ihrem verletzten Besitzer. © Screenshot/Facebook/Stevens County Sheriff's Office

Wie die Polizei eines Ortes im US-Bundesstaat Washington am gestrigen Donnerstag auf Facebook mitteilte, fand ein Beamter die 13-jährige Hündin namens Gita in einem Waldstück an der Straße sitzen.

Der Polizist stieg sofort aus und versuchte, die Hündin dazu zu bringen, in sein Auto zu steigen, um ihren Besitzer zu suchen, doch das Tier wehrte sich dagegen.

Daraufhin durchsuchte der Beamte das Gebiet rund um den Fundort des Hundes, konnte den Besitzer jedoch nicht finden. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stand die Hündin immer noch auf der Straße und rannte kurz darauf los. Der Polizist folgte dem Vierbeiner, der ihn zu einer kleinen Sommerhütte führte.

Dort begann der Beamte, die Gegend zu durchsuchen, und tatsächlich – schließlich entdeckte er einen etwa 84-jährigen Mann, der am Boden lag und verzweifelt um Hilfe rief.