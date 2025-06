Herrchen bringt Goldendoodle zum Hundefriseur: Als er ihn wiedersieht, trifft ihn der Schlag

Australien - "Was ist das denn?!" Brunos Herrchen traf der Schlag, als er kürzlich seinen Rüden Bruno vom Hundefriseur abholte. Als Goldendoodle (Mischling aus Golden Retriever und Pudel) muss der Vierbeiner regelmäßig sein dickes, lockiges Fell geschnitten bekommen. Entsprechend viel Routine steckt inzwischen in dem Prozedere. Doch diesmal war alles anders, wie das Herrchen feststellen musste.

So sah Bruno vor dem Besuch beim Hundefriseur aus. © Instagram/Screenshot/brunothegroodlelife

"Ich wollte 'Teddybär-Chic'. (…) Sie gaben mir 'Nacktmull zum kleinen Preis'", schrieb der Mann, der mit Bruno in Australien lebt, im vergangenen Monat neben dem entsprechenden Instagram-Clip.

Darin ist zunächst der "normale" Bruno mit seinem schönen Fell zu sehen. Dann folgt ein harter Schnitt. Plötzlich sieht der Hund nur noch wie eine halbe Portion aus. Fast am ganzen Körper wurde er geschoren wie ein Schaf.

Besonders ulkig: Selbst Bruno schaut in dem neuen Look ziemlich perplex in die Kamera seines Herrchens - als wäre ihm die ganze Angelegenheit selbst nicht geheuer.

Das Votum des Instagram-Publikums fällt hingegen eindeutig aus: Seit dem 22. Mai hat das kuriose Video 3,8 Millionen Klicks sowie mehr als 90.000 Likes erhalten.

Es gibt jedoch auch verärgerte Beiträge von einer bestimmten Gruppe.