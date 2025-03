Herrchen kommt nach Hause: Was sein Golden Retriever daraufhin tut, verzückt so viele

An Kiwis Gestik ist schnell zu erkennen, dass sie ihr Herrchen nun auf sich zukommen sieht. Ihr Schwanz wedelt wie verrückt, sie kann kaum noch an sich halten.

Zu Beginn des viralen Hits, der von einer Haustierkamera aufgenommen wurde, sitzt die junge Fellnase in ihrem Hundegitter. Als sie die Haustür ins Schloss fallen hört, springt sie sofort auf, blickt erwartungsvoll in Richtung Flur.

Herrchen Marshall (23) genießt die freudige Begrüßung sichtlich. © TikTok/Screenshot/kiwitheredretriever

"So reagiert sie, wenn sie uns sieht, selbst wenn es erst zehn Minuten her ist", erzählte der stolze Besitzer dem US-Magazin. Dabei sei er in Wahrheit gar nicht Kiwis Nummer 1.

"Was ich an ihrer Reaktion am meisten liebe, ist, dass sie mir das Gefühl gibt, der Liebling zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit meine Freundin vergöttert", gab er zu.

Umso mehr freut sich der 23-Jährige über die große Resonanz auf seinen kuriosen Clip. So teilen viele Hundebesitzer in der Kommentarspalte mit, wie gut sie die Situation kennen und nachempfinden können.

"Ich dachte nur, es sei ein süßer Moment, um ihn auf TikTok zu teilen", so Marshall. Mit dieser Einschätzung hat er definitiv voll ins Schwarze getroffen!