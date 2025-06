Welpe sitzt auf dem Klo fest: Herrchen will ihn retten und wird dann verhaftet

Connecticut (USA) - Die Polizei tappt im Dunkeln, die Verwaltung des Rockwell-Parks in Bristol (US-Bundesstaat Connecticut) ist ratlos. Der Grund: ein Mann mit Hund in prekärer Lage.

Carlos Owens (35) wollte seinen kleinen Racker (Symbolbild) wohl vor einer Nacht im Toilettenhäuschen bewahren. © Montage: 123RF/tatyanagl, Bristol Police

Auf Carlos Owens (35) kommt Ärger zu. Den 35-Jährigen erwartet ein Gerichtsverfahren wegen Einbruchs. Dabei handelte der US-Amerikaner wohl nur aus guten Absichten. Aktuell weiß das aber niemand so genau.

Wie die New York Post berichtete, steckte Owens am Sonntag im Kamin eines Klohäuschens in besagtem Park fest. Offenbar soll er versucht haben, seinen Vierbeiner zu retten. Der Welpe sei angeblich in der öffentlichen Toilette eingesperrt gewesen.

Ob Owens mit seinem Hund aus dem Toilettenhaus heraus- oder zu ihm hereinklettern wollte, ist unklar. Sicher ist nur, dass er am Fuße des Schornsteins feststeckte. Die Feuerwehr musste ran.

Den 35-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien, stellte sich als schwierig dar. Teile des Gebäudes mussten zurückgebaut werden. Dabei entstand ein Schaden von umgerechnet rund 8500 Euro.