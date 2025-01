Herrchen will, dass Welpe Sitz macht: Was er stattdessen tut, verzückt so viele

Tunbridge Wells (England) - So klein und schon so eine große Stimmungskanone! Welpe Marlo lebt erst seit einigen Wochen bei seiner Familie im englischen Tunbridge Wells. Ursprünglich war sein Herrchen Andrew Hall (42) gegen einen Hund. Doch inzwischen weiß er, dass er sich geirrt hat. Denn Marlo sorgt nicht nur bei seiner Familie für gute Laune, sondern auch auf TikTok .

Ein echtes Feelgood-Video, das inzwischen fast 400.000 Klicks erreicht hat. Doch Marlo kann auch anders, wie sein älteres Herrchen diese Woche in einem Interview mit Newsweek verriet.

Dann geht es ganz schnell. Marlo begreift, was auf dem Spiel steht, setzt sich ganz schnell hin. Sehr zur Freude von Charlie, der ihm nicht nur das Leckerli überlässt, sondern noch ein paar Streicheleinheiten verteilt.

Vor Kurzem ging ein Video mit dem süßen Hündchen viral, das seitdem so viele User verzückt. Darin soll Marlo eigentlich nur Sitz machen. Halls Sohn Charlie (21) kann sich jedoch bald nicht mehr vor Lachen halten.

Charlie Hall (21) lacht sich schlapp. Allein dafür ist doch das Leckerli ausreichend - aber Marlo kommt auch wieder zur Ruhe. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/myboymarlo

"Innerhalb der ersten zwei Wochen habe ich ihm beigebracht, zu sitzen, sich hinzulegen, zu warten, zu gehen, Pfötchen zu geben und sich zu drehen", erklärte Papa Andrew Hall stolz im Interview mit dem US-Magazin.

Marlo kann also durchaus, wenn er will - wollte er aber augenscheinlich im ersten Moment des Videos nicht. Dafür schwärmt sein Herrchen jetzt umso mehr: "Das ist das Beste, was wir je gemacht haben, und wir freuen uns auf viele Abenteuer."

Die wird der süße Vierbeiner übrigens nicht ohne andere Hunde bestehen müssen. Denn auf Marlo wartet noch jede Menge Unterstützung in Form seiner Geschwister.

Hall verriet dem Newsportal, dass sein Bruder, sein Schwager und zwei Freunde jeweils einen Welpen aus Marlos Wurf bekommen haben.

Welch ein Glück für die Fellnasen, die sich nun ein Leben lang immer wieder treffen können.