Herrchen zeigt Golden Retriever, was Mini-Piano kann: Bald darauf lachen Millionen

Doch leider laufen die Dinge nicht so wie erhofft. Kevin greift daraufhin ein.

Dadurch ist nicht nur ein hoher Ton hörbar. Es wird zusätzlich ein Mechanismus in Gang gesetzt, der dafür sorgt, das unterm Piano eine kleine Portion Trockenfutter ausgeschüttet wird.

In dem kuriosen Video erklärt das Herrchen seiner Fellnase, wie das Musikinstrument funktioniert. Dafür drückt der US-Amerikaner auf die äußerste rechte Taste.

Musikalisch dürfte es Golden-Retriever-Dame Ellie egal sein, was da an Tönen kommt. Ihr geht es um das Futter, das manchmal ausgeworfen wird. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/@elliegoldenlife

Zwar hat Ellie immer wieder mit ihrer Pfote auf das kleine Klavier gedonnert. Futter ist dort aber nicht mehr herausgekommen. Das Herrchen versucht dem Vierbeiner deshalb zu erklären, dass die Belohnung nicht jedes Mal kommt.

Zu viel Information für Ellie. Sie haut noch ein paarmal auf die Tasten, ohne Erfolg. In der nächsten Szene erhält sie Unterstützung von Emma, die auch etwas abhaben will.

Mehrfach haut sie in die Tasten, was für eine sehr "kreative" Form von Musik sorgt. Schließlich kullert ein wenig Trockenfutter unterm Klavier hervor. In einer dritten Szene wiederholt sich das Prozedere.

Auch wegen der schiefen Noten, die Ellie jedes Mal spielt, amüsiert sich ihr Herrchen köstlich.

Diese Freude überträgt sich in Windeseile auf das TikTok-Publikum. Seit dem 12. Februar hat das ulkige Video bereits mehr als 37 Millionen Klicks, dazu satte 1,8 Millionen Likes.

Kevin Bubolz weiß eben, wie man einen viralen Hit produziert.