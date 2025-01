Feuerwerks-Drama: Verängstigter Hund sucht Zuflucht und findet eine Retterin!

Thailand - Feuerwerke können für Tiere besonders belastend sein – sie sind laut und verängstigen viele von ihnen. So erging es auch einem Hund in Thailand, doch eine Frau fand eine herzergreifende Lösung, um den niedlichen Vierbeiner zu beruhigen.

Ein verängstigter Hund suchte während eines Feuerwerks Schutz bei einer Frau. © Screenshot/TikTok/@mo_may_story

Am vergangenen Silvesterabend veröffentlichte eine Frau, die auf TikTok unter dem Namen Mo_May_Story bekannt ist, ein rührendes Video, wie sie einen verängstigten Hund beruhigte.

Wie die South China Morning Post berichtete, war die TikTokerin auf ein offenes Feld gegangen, um das Neujahrsfeuerwerk besser beobachten zu können.

Dabei fiel ihr der Hund auf, der sichtlich verängstigt nach einem Unterschlupf suchte.

Aus Sorge, das Tier könnte in seiner Panik auf die Straße laufen und von einem Auto erfasst werden, nahm sie den Hund in ihre Obhut. Der Vierbeiner suchte in ihren Armen Schutz und schaute sich immer wieder panisch um.