Herzlose Aktion: Hündin wird eiskalt ausgesetzt, doch es kommt noch schlimmer

Limburg an der Lahn - Ein gewaltiger Aufschrei der Tierfreunde aus Hessen geht derzeit durchs Netz ! Der Grund dafür ist eine Vierbeinerin, die das Opfer einer herzlosen Aktion wurde.

Die ausgesetzte Hündin wurde von den Tierheimmitarbeitern kurzerhand auf den Namen Mango getauft. © Montage: Tierheim Limburg

Bereits am vergangenen Samstag veröffentlichte das Tierheim in Limburg an der Lahn (Landkreis Limburg-Weilburg) einen Facebook-Beitrag, dem mehrere Fotos einer durchaus zufrieden und glücklich dreinblickenden Hundedame beigefügt waren.

Die Worte, die ein Sprecher der Pflegeeinrichtung hierzu jedoch veröffentlichte, lassen den genügsamen Gesichtsausdruck der Fellnase noch unglaublicher erscheinen. Denn kurz vor der Entstehung der Schnappschüsse wurde sie am Limburger Bahnhof augenscheinlich herrenlos wartend aufgeschnappt.

Der Verdacht, dass die Hündin von ihrem bislang unbekannten Besitzer oder Besitzerin herzlos auf sich allein gestellt zurückgelassen wurde, lag vor allem aus zwei weiteren Gründen äußerst nahe. So hatte man sie zum einen einfach an einem Zaun angebunden.

Zum anderen wurde neben der Hundedame auch eine Einkaufstasche eines Netto-Supermarktes abgelegt. Gefüllt war diese mit allerlei Hundespielzeug. Warum ihr Besitzer sie scheinbar einfach nicht mehr haben wollte, könnte zudem darin liegen, dass eine Trächtigkeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Vorerst nahm sich das Limburger Tierheim der ausgesetzten Vierbeinerin an und bat die Netz-Community um möglichst viele Teilungen des Beitrages.