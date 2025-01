Herzzerreißend: Was dieser Hund durchgemacht hat, lässt niemanden kalt!

Internet - Was dieser Hund durchgemacht hat, wird Euch das Herz zerreißen! Der traumatisierte Vierbeiner fand nach einer langen Reise durch die Hölle endlich Frieden – und schläft nun in Sicherheit.

Die Hunde-Dame Peach, gerade einmal 22 Monate alt, konnte in ihrem neuen Zuhause einfach nicht zur Ruhe kommen. © Screenshot/TikTok/kirklemcgirkle

Peach, ein süßer Chihuahua-Mischling, hatte keinen einfachen Start ins Leben, wie Newsweek berichtet.

Als sie von einem jungen Pärchen adoptiert wurde, ahnten diese noch nicht, welche Herausforderungen auf sie warteten.

Die Hunde-Dame, gerade einmal 22 Monate alt, konnte in ihrem neuen Zuhause einfach nicht zur Ruhe kommen. Ständig auf der Hut, hatte sie Schwierigkeiten, sich zu entspannen, und kämpfte sogar darum, wach zu bleiben.

Doch was ihre neuen Besitzer dabei nicht wussten: Peach hatte mit ihrer tragischen Vergangenheit zu kämpfen.

Sie stammte aus einem Haushalt, in dem sie mit insgesamt 26 anderen Hunden unter katastrophalen Bedingungen gehalten wurde – ein Ort, an dem unsachgemäße Zuchtpraktiken und Vernachlässigung an der Tagesordnung standen.