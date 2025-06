Süßes Mops-Mädchen sucht Zuhause, aber es gibt einiges zu beachten

Frankfurt am Main - Für die fünf Jahre alte Mops-Dame Cookie sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.

Cookie ist so unkompliziert, dass das Frankfurter Tierheim sie auch an Hundeanfänger vermitteln würde. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Dabei ist die süße Hündin so freundlich, unkompliziert und nett, dass sie auch an Hundeanfänger vermittelt werden kann.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, liebe es Cookie zu spielen und zu kuscheln und gehe gerne spazieren. Sie laufe schön an der Leine, sei stubenrein und vertrage sich gut mit ihren Artgenossen.



Auch bleibt sie nach den Angaben ihres Vorbesitzers bis zu vier Stunden alleine zu Hause und kenne es, im Auto mitzufahren. Hier sei sie bislang immer in einer Hunde-Box transportiert worden.

Kinder im Haushalt stellen für Cookie kein Problem dar, sie sollten aber mindestens drei Jahre alt sein. Ob sich die Hündin auch mit Katzen verträgt, das kann auf Wunsch im Tierheim getestet werden.



Allerdings hat die liebenswerte Cookie leider als sogenannte Qualzucht einige gesundheitliche Probleme. So steht für sie laut der Webseite des Tierheims demnächst eine Operation am Auge wegen eines Ektropiums, also eines hängenden Unterlids, an.

Zudem habe sie Fehlstellungen bei den Zähnen und es müsse bei ihr noch der Zahnstein entfernt werden.

Allerdings sei Cookie bei der Tierärztin im Frankfurter Tierheim in den besten Händen, wird auf der Webseite betont.