Herzzerreißende Entdeckung: Bulldogge in entsetzlichem Zustand ausgesetzt!

Schnell wurde die Bulldogge in eine Tierklinik gebracht, wo man feststellte, dass sie einen eitrigen Abszess und eine schwere Infektion am rechten Auge hatte. Diese musste umgehend operativ entfernt werden.

Die Tierschutzbeamten fanden die kleine Fellnase in einem "auffallend schlechten Zustand" und mit einer schmerzhaften Augenverletzung vor. Der Vierbeiner war zudem "stark abgemagert und mit Urin und Kot bedeckt".

Wie People berichtete, wurde der Hund am vergangenen Mittwoch in einer Gasse im US-Bundesstaat Texas gefunden.

Dennoch gaben die Ermittler an: "Trotz ihrer schwierigen Umstände gibt es Hoffnung. Wir glauben, dass sie, sobald das Auge entfernt und die Infektion behandelt wurde, heilen kann und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen wird – eines, in dem sie die Freude einer normalen Existenz erleben kann."