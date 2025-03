Herzzerreißender Anblick! Dalmatiner-Geschwister kuscheln, aber einer liegt alleine!

Befeuert wird das Ganze auch noch durch die Kommentare des Besitzers, der in einem Clip beispielsweise zu seinen Dalmatinern sagt: "Ihr solltet euch schämen. Nur weil er keine Flecken hat, heißt das nicht, dass er nicht in eurer Kuschelecke sitzen kann."

In verschiedenen Videos sieht man die Dalmatiner-Geschwister verkuschelt neben oder gar aufeinander zu sitzen, während Sonic jeweils ein paar Meter weiter komplett einsam in einem Hundebett liegt. Seinem Gesichtsausdruck nach ist der helle Labrador darüber todtraurig.

Erkennt man dann aber, dass sich dabei noch ein weiterer Hund - Labrador Sonic - in der Nähe aufhält, schnürt sich einem umgehend der Hals zu, denn der Vierbeiner scheint ein absoluter Außenseiter zu sein.

Wenn man die Aufnahmen des TikTok -Profils "Spotsontok" aus den USA betrachtet, fällt einem sicherlich zuallererst die hohe Anzahl der Hunde auf, die sich bei Herrchen in der Wohnung tummeln. Vor allem die sechs niedlichen Dalmatiner, die offensichtlich alle aus einem Wurf stammen und sich gar nicht eng genug aneinander schmiegen können, stechen dabei vor allem ins Auge.

Der Hundehalter beteuert, dass Sonic freiwillig allein ist und gar nicht die Nähe zur Dalmatiner-Clique sucht. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/spotsontok

Für die Zuschauer ist dieser Anblick kaum ertragbar. Viele berichten von einem gebrochenen Herzen und verletzten Gefühlen, als sie diese vermeintliche tierische Ausgrenzung in den Videos mitansehen mussten. Manche hinterfragen sogar den Disney-Klassiker "101 Dalmatiner" und meinen: "Also waren die Dalmatiner die ganze Zeit die Bösewichte?!" Ein anderer schreibt im selben Kontext: "Zwingt mich nicht, Cruella anzurufen."

Für den Besitzer der Tiere war es jetzt wohl Zeit, mit den Gerüchten aufzuräumen. In einem Beitrag erklärt er, dass der Labrador eher ein Einzelgänger sei. "Sonic ist 98 Prozent der Zeit in seiner eigenen Welt, und es ist so eine glückliche kleine neurodivergente Welt."

Zudem sei die Dalmatiner-Clique eher etwas "trottelig" und Sonic in deren Welpenzeit derart auf den Keks gegangen, sodass der Vierbeiner beinahe "traumatisiert" wurde. Er hätte also gar kein Interesse daran, ihnen nahe zu sein. "Wenn Sonic doch mal in einem Dal[matiner, Anm. d. Red.]-Kuschelbecken landet, geschieht das nie freiwillig, und seine völlige Unzufriedenheit steht ihm ins Gesicht geschrieben."

Zusammengefasst kann man also das erleichternde Urteil fällen, dass Labrador Sonic keineswegs ausgeschlossen wird, sondern seinen Freiraum braucht.