Hündin halbtot an Kette gehalten: Als man ihr endlich Liebe schenkt, ist sie wie ausgewechselt

Thailand - Albas Leben glich bis zum Zeitpunkt ihrer Rettung einem regelrechten Albtraum: Die Hündin wurde lediglich dafür gehalten, ein Grundstück zu bewachen, doch erhielt dafür keinerlei Dank. Als man sie fand, war sie an eine kurze Eisenkette gefesselt und nur noch Haut und Knochen. Und obwohl sie niemals lernen durfte, was Liebe bedeutet, zeigt sie die größte Sehnsucht danach.

Obwohl sie eigentlich gar keine Kraft mehr hatte, bellte und knurrte Alba die Fremden zunächst an. Als ihr aber klar wurde, dass sie ihr nur Gutes wollen, wedelte sie freundlich mit dem Schwanz und ließ sich berühren.

Ihre Retter versuchen, den Vierbeiner aufzupäppeln, doch die Sorge ist groß, dass Alba es nicht schaffen wird. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/niall.harbison

"Ich war nicht sicher, ob sie den ersten Tag überleben würde", schreibt er auf Instagram. "Aber jetzt hat sie es 2,5 Tage geschafft und reagiert auf die Behandlungen." Noch ist Alba allerdings noch nicht über dem Berg. "Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Happy End gibt. Sie ist sehr, sehr krank."

Aber bereits jetzt hat sich für die Hündin alles geändert. Denn sie erhält endlich die Liebe und Zuneigung, auf die sie ihr Leben lang gewartet hatte. "Ehrlich gesagt weiß niemand, wie sie es überhaupt so weit geschafft hat, aber ihr Schwanz wedelt immer weiter, egal was passiert", freut sich ihr Retter.

Er war es auch, der dem Tier den wohlklingenden Namen gab. "Das bedeutet auf Spanisch Morgendämmerung und auf Italienisch Sonnenaufgang." Harbison hofft, dass die Hündin in Zukunft noch ganz oft die Sonne aufgehen sehen kann.

"Die kleine Alba ist die sanfteste und zerbrechlichste Seele", schreibt er. "Sie hatte nicht mehr lange zu leben, und ich glaube, wir kamen gerade noch rechtzeitig …"

Neben dem Tierarzt, Harbison und dem Team von "Happy Doggo" kümmert sich noch ein weiterer Engel um Alba. Hank, ein anderer geretteter Hunde, der bei Niall Harbison lebt, weicht der Hündin seit ihrer Ankunft nicht von der Seite. Er behalte sie "liebevoll im Auge", so der Tierschützer.

Und er ergänzt: "Es ist noch immer eine heikle Angelegenheit, aber man kann an ihrem Gesicht erkennen, dass sie anfängt, Hoffnung zu schöpfen." Auch wenn er und sein Team nicht wissen, was die nächsten Tage und Stunden für Alba bringen werden, würde der Vierbeiner jetzt zumindest in einer sicheren und angenehmen Umgebung sein.