Hündin in Karton ausgesetzt: Als Retter sie zum Tierarzt bringen, bricht ihnen das Herz

Fort Worth (Texas/USA) - Was für ein trauriger Anblick ...

Dieses Bild brach den Tierpflegern das Herz. © Facebook/Screenshot/Saving Hope Rescue

Als die Mitarbeiter von "Saving Hope Rescue" kürzlich ein Bild einer kleinen Hündin sahen, die einsam und verlassen in einem Karton lag, brach es ihnen das Herz.

So war die Fellnase einfach in einer Gegend ausgesetzt worden, in der sich besonders viele Tötungsstationen für Streuner befinden.

Sofort war den Pflegern klar, dass sie dem Vierbeiner helfen mussten - und das, obwohl das Foto in einem Ort acht Stunden entfernt aufgenommen worden war.

"Wir haben dieses süße Mädchen [zu uns] transportieren lassen", erklärten die Mitarbeiter seither in einem Beitrag auf Facebook.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Die Hündin, die seither auf den Namen Ridley getauft wurde, litt unter einem Herzdefekt, der nur mithilfe einer komplizierten Operation behandelt werden konnte.

Während sich die Tierheim-Mitarbeiter an die Arbeit machten, um den Eingriff anzumelden und Spenden dafür zu sammeln, ging es für Ridley übergangsweise in eine Pflegefamilie.

Und dort wurde sie vermutlich zum ersten Mal in ihrem kurzen Leben mit ganz viel Liebe überschüttet.