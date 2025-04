Hündin irrt allein umher, bis Tierfreund endlich eingreift: Jetzt soll für sie alles gut werden

Kira kam ins Tierheim, weil sie ganz allein durch Köln geirrt war. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Tierretter auf ihrer Website berichteten, war die Shar-Pei-Hündin im vergangenen Jahr in der Einrichtung gelandet, nachdem sie bereits einige Zeit mutterseelenallein durch Köln gestreunt war.

Ein Tierfreund nahm sich ihr schließlich an und brachte Kira ins Tierheim, wo sich dann tatsächlich wenig später ein Anrufer meldete, der angab, Kira zu kennen und sie in der Vergangenheit auch schon bei sich gehabt zu haben. Endgültig übernehmen konnte der Anrufer die Vierbeinerin jedoch nicht.

Und der eigentliche Besitzer? Der hielt sich im Ausland auf, wie aus den Angaben hervorging, und machte sich dabei wohl keinerlei Sorgen um die arme Rassehündin.

Im Tierheim ist Kira nun vorerst in den besten Händen, dennoch soll die Einrichtung nicht die Endstation für die schwarze Kaltschnauze sein. So suchen ihre Pfleger ein geeignetes neues Zuhause für die Fellnase, in dem sie diesmal aber für immer bleiben darf.