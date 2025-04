Hündin irrt allein umher: Wie sie sich nach ihrer Rettung verhält, macht einfach nur traurig

Die kleine Vierbeinerin war bei ihrer Ankunft im Tierheim Köln-Dellbrück völlig verängstigt gewesen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Gipsy kam als Fundhündin zu den Kölner Tierrettern, nachdem sie lange herrenlos draußen umhergeirrt war. Vermutlich war sie zuvor von ihren Besitzern ausgesetzt und einfach sich selbst überlassen worden.

Als man sie endlich eingefangen und in die Hände des Tierheims übergeben hatte, war die Mischlingsdame unbekannten Alters dann ziemlich durch den Wind, was angesichts der Umstände allerdings auch kein Wunder war.

"Sie hat bestimmt sehr viel mitgemacht", mutmaßten die Mitarbeiter auf der Website des Tierheims und berichteten, dass Gipsy am Anfang so verstört war, dass sie partout niemanden an sich heranlassen wollte.

Die Tierretter gaben jedoch nicht auf und schafften es schließlich nach einiger Zeit und mit viel Geduld, das Vertrauen der kleinen Hündin zu gewinnen.