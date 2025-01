Hündin ist im Urlaub: Wie ihre beste Freundin darauf reagiert, berührt so viele

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Wie eine junge Musikerin namens Langley auf TikTok berichtete, hörte sie kürzlich ein Scharren an der Haustür. Kurz darauf wurde ihr ganz warm ums Herz.

Kaum hatte sie der kleinen Maple die Tür geöffnet, rannte diese so schnell sie konnte ins Hausinnere und checkte jede erdenkliche Ecke nach ihrer liebsten Fellnase ab.

Der Grund: Sie konnte es kaum erwarten, endlich wieder mit ihrer besten Freundin Poppy zu spielen. Was sie einfach nicht verstehen konnte und auch nicht wollte: Die war überhaupt nicht zu Hause.

Endlich: Die Hunde sind wiedervereint! © Screenshot/TikTok/@queendreamr

Doch keine Sorge! Es dauerte nicht lang, da kamen Langleys Mitbewohnerin und ihre Hündin endlich wieder zurück nach Hause. Und wie zu erwarten war die Freude daraufhin entsprechend groß.

So konnte Maple es nämlich gar nicht abwarten, ihre beste Freundin nach all der Zeit endlich wieder in Empfang zu nehmen. Kaum hatte Langley ihr die Tür geöffnet, rannte die kleine Hündin auch schon ins Haus und auf Poppy zu, die sich sofort auf den Besuch stürzte.

Fröhlich rannten die beiden durchs Haus, beschnüffelten einander, schleckten sich gegenseitig ab und kuschelten sich schließlich auf der Couch zusammen.

"Sie sind wiedervereint", berichtete Langley glücklich. Ein kleines Happy End.