Hündin liegt schwer verletzt in Gleisbett: Tierfreunde handeln sofort

Mischlingshündin Judy irrte längere Zeit schwer verletzt umher, bis Tierfreunde sie völlig entkräftet entdeckten. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Bordeaux-Doggen-Mix Judy war bereits vor einiger Zeit unter dramatischen Umständen zu den Bergheimer Tierrettern gekommen, denn die Kaltschnauze irrte mehrere Wochen durch den Rhein-Erft-Kreis, bis Tierfreunde sie völlig entkräftet und schwer verletzt in einem Gleisbett entdeckten.

"Sie hatte Wunden am ganzen Körper, ein Dornenzweig hatte sich so tief in ihr Auge gebohrt, dass es entfernt werden musste", schilderte das Tierheim in seinem neuesten Instagram-Post. Nachdem Judy in eine Tierklinik gebracht worden war, in der sie einige Zeit bleiben musste, kam sie ins Bergheimer Tierheim, von wo aus die charmante Vierbeinerin tatsächlich recht schnell eine neue Bleibe fand.

Doch leider sollte Judys Glück nicht von Dauer sein: Die Tierretter mussten ihren etwa vier Jahre alten Schützling schließlich wieder abholen, weil die neue Besitzerin sich (trotz vorheriger Absprache) plötzlich weigerte, die Hündin kastrieren zu lassen.

So musste die vom Pech verfolgte Fellnase ihr neues Zuhause wieder verlassen - und ist nun erneut auf der Suche nach dem ganz großen Glück.