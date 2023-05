Hündin merkt, dass ihr Frauchen schwanger ist: Was sie seitdem tut, verzaubert Millionen

Mehr als 18 Millionen Aufrufe, drei Millionen Likes und knapp 6200 begeisterte Kommentare hat der Clip seit Anfang Mai bereits angesammelt. Schaut Euch das Ganze am besten einmal selbst an!

In einem weiteren Posting verrät die künftige Mutter noch mehr Veränderungen, die ihre Lady in letzter Zeit durchgemacht hat. So entwickelt sich das Tier geradezu zu einem Nesthäkchen, seit es weiß, dass bald ein neuer Baby-Mitbewohner bei ihnen einziehen wird.

Sie verlangt nach besonders viel Aufmerksamkeit, will am liebsten pausenlos schmusen und bleibt fast durchgängig an der Seite ihres Frauchens. So sehr liebt sie ihre schwangere Besitzerin.

Wer mehr von der bald wachsenden Familie und der süßen Hündin sehen möchte, kann auf ihren zahlreichen Social-Media-Accounts vorbeischauen. Denn neben dem TikTok-Kanal von Lady mit 1,9 Millionen Followern gibt es auch noch sehr erfolgreiche Instagram-, Facebook- und YouTube-Seiten der Vierbeinerin.