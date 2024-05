Hündin mit schlimmer Vergangenheit hat endlich neues Zuhause: Es gibt so viel, was sie nachholen muss

Wenn Frauchen einen Ball wirft, steht Noa wie versteinert da. Die junge Hündin hat nie gelernt zu spielen. © Montage: TikTok/noatherescuedoodle

Noah ist erst vor Kurzem in ihr neues Zuhause eingezogen und erfährt wohl das erste Mal so etwas wie Liebe und Geborgenheit.

Ihre alten Halter ketteten die junge Hündin bei Wind und Wetter einfach im Garten an, berichtet Noas neues Frauchen bei TikTok.

Es gibt so viel, was die Labradoodle-Hündin jetzt nachholen muss: zum Beispiel Spielen. Das hat Noa nämlich nie gelernt. "Es war von Anfang an klar, dass mein Rettungshund Noa nicht weiß, was ein Spielzeug ist", erklärt Frauchen. Denn wenn sie einen Ball wirft, ist die Hündin einfach nur verwirrt und steht wie versteinert da.

Das einzige Spiel, was Noa kennt, ist es im Garten herumzuhopsen, muss sich die fürsorgliche Hundehalterin dann auch eingestehen.