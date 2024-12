Hündin muss zwei traurige Schicksalsschläge verkraften: Findet Uranya noch ihr Glück?

Fulda-Hünfeld - Gleich zweimal hat die wunderschöne Dobermann-Hündin Uranya innerhalb von kurzer Zeit ihr Zuhause verloren. Im Fuldaer Tierheim sitzend hofft sie darauf, schon bald eine liebevolle neue Heimat zu finden - am besten für immer.

Dabei wird sie manchmal allerdings auch etwas zu überschwänglich und springt beispielsweise vor Freude an ihren Menschen hoch.

Für Familien mit kleinen Kindern ist Uranya nicht geeignet. Ihr impulsives Verhalten und die Angewohnheit, in freudiger Aufregung auch mal mit offenem Maul hochzuspringen (ganz ohne Verletzungsabsicht), könnten schnell zu Missverständnissen führen. Größere Kinder würden mit Uranya hingegen schon eher zurechtkommen.

Auch wenn sie draußen mit Jagdtrieb und einer gewissen Unsicherheit zu kämpfen hat, ist dies laut ihren Vorbesitzern mit der richtigen Führung und Übung gut in den Griff zu bekommen. Ihre Leinenführigkeit müsse jedoch noch verbessert werden.

Uranya sucht aktive Menschen, die sich von ihrer Energie nicht abschrecken lassen und bereit sind, an ihrer Erziehung zu arbeiten. Trotz ihrer Herausforderungen hat sie das Potenzial, eine treue und liebevolle Alltagsbegleiterin Begleiter zu werden - für all diejenigen, die ihr die nötige Zeit und Zuneigung schenken können.

Etwaige Interessenten können sich direkt an das Tierheim Fulda-Hünfeld wenden. Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer 0661-607413 oder per E-Mail an.