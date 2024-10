Hündin treibt hilflos auf einem Einkaufswagen in Kanal: Ihr Schicksal geht ans Herz!

Mit einer Leiter und verschiedenen anderen Hilfsmitteln sei die "Hunde-Seniorin" schließlich sicher an Land gebracht worden.

Diese Bilder gehen ans Herz! Fellnase Dorothea wurde im Juni dieses Jahres hilflos in einem Kanal von Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) entdeckt. Der zehn Jahre alte Vierbeiner lag zusammengekauert auf einem Einkaufswagen und drohte, von den Fluten ins Nirgendwo getragen zu werden.

Im Garten ihrer neuen Familie kann der Vierbeiner die Hunde-Rente genießen. © Arizona Humane Society

Voller Angst, aber dennoch froh, noch am Leben zu sein, ließ sich der Vierbeiner mit in die Zentrale der Tierschützer nehmen und sich gründlich untersuchen.

Wie sich herausstellte, war die Hündin dehydriert, von Zecken übersät und hatte lange nicht gefressen. In einem Tierkrankenhaus entfernten Mediziner ihr schließlich auch noch einige abgebrochene Zähne.

Als Dorothea sich in einem gesundheitlich sicheren Hafen befand, durfte der Vierbeiner einen Monat lang Hunde-Wellness unter Aufsicht der Humane Society genießen, ausgiebige Streicheleinheiten inklusive.

Heute ist die süße Fellnase kaum wiederzuerkennen, strotzt vor Energie und Lebensfreude. Ihre Hunde-Rente kann Dorothea also in vollsten Zügen genießen. Und das auch noch in einem neuen Zuhause: Die Hündin wurde nämlich inzwischen adoptiert.