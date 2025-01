Hündin übersteht Tumor-OP! Jetzt hat "Snow White" die Chance auf ein neues Leben!

USA - Eine verwahrloste Hündin wurde mit einer fiesen Diagnose in eine Tierklinik eingeliefert – nun kann sie endlich aufatmen!

"Snow White kam als medizinischer Notfall von der örtlichen Tierpflegestation in Palm Beach zu uns, mit schmutzigem, verfilztem Fell voller Kletten, die in ihre Ohren und ihren Körper stachen", erklärte Tierärztin Crystal Ramsey.

Am vergangenen Samstag wurde Snow White operiert. © Screenshot/Facebook/The Lois Pope Pet Clinic

Zusätzlich zu den offensichtlichen Wunden stellten die Ärzte drei verschiedene Arten von Darmparasiten fest. Besonders besorgniserregend war die Geschwulst, die aus ihrem Bauch ragte und sogar den Boden berührte. Der Tumor sei sogar mit einer ihrer Milchdrüsen verbunden gewesen.

Schnell war klar, dass die tapfere Hündin eine Operation benötigte, die am vergangenen Samstag erfolgreich durchgeführt wurde. Die Tierärztin berichtete, dass der Eingriff "extrem gut und planmäßig" verlaufen sei.

"Snow White ist eine unglaublich süße und vertrauensvolle Hündin, die es liebt, in der Nähe von Menschen zu sein", so Ramsey. Schon kurz nach der Operation bemerkte die Tierärztin eine erste positive Veränderung am Verhalten der Hündin. Das sei für alle Beteiligten ein spürbares Gefühl der "Erleichterung" gewesen.

Nun hat Snow White die Möglichkeit, sich zwei Wochen lang zu erholen - einem neuen Leben ohne den belastenden Tumor steht nichts mehr im Weg.