Hündin wird für Vermittlung extra hübsch gemacht: Was dann passiert, bricht so viel Herzen

Hündin Brenda wurde für eine Vermittlungs-Veranstaltung im Tierheim schick gemacht - doch niemand kam, um sie anzusehen. © Collage: Screenshots/TikTok/@homelesspetsfoundation

Auch wenn sich die Mitarbeiter der "Homeless Pets Foundation" im US-amerikanischen Marietta gut um die Hündin kümmerten, war klar, dass Brenda nicht für immer im Tierheim bleiben sollte. Deshalb hoffte man, dass der Vierbeiner während einer Vermittlungs-Veranstaltung im Valentinstag-Style eine Chance auf eine Adoption bekommen würde.

Um ihre Chancen zu erhöhen, bekam Brenda ein regelrechtes Makeover. Neben einer ausgiebigen Dusche erhielt die Hündin auch eine neue Frisur, die mit einer süßen Blume am Ohr vervollständigt wurde.

Erwartungsvoll sieht man die Hündin in einem Video am Tag des Meet and Greets in seinem Zwinger sitzen - doch laut Tierheim hatte sich kein einziger Besucher für Brenda interessiert. Niemand kam zu ihr, um sich das Tier einmal näher anzuschauen und über eine mögliche Adoption nachzudenken.

Doch dieses Glück wurde Brenda an jenem Tag nicht zuteil. Auf TikTok schreibt die Organisation: "Brenda hat sich für den Valentinstag richtig aufgebrezelt … aber niemand ist gekommen, um sie zu besuchen. 💔🐾"

Demnach hätte der süße Shih Tzu schon "so viel durchgemacht" und bräuchte wirklich endlich ein Happy End. Sie wäre "bereit, jemandes beste Freundin zu sein".