Hund an Autobahn ausgesetzt - wie er auf seine Retter reagiert, macht sprachlos

Am Fundort des Hundes angekommen, stellten die Frauen eine Falle auf, in die sie das Tier eigentlich hinein locken wollten. Was dann geschah, machte die drei allerdings sprachlos: Der Streuner schien zu spüren, dass sie gekommen waren, um ihm zu helfen.

Kein Wunder also, dass für Hall sofort fest stand: Diese Fellnase musste sie retten. Komme, was wolle.

Vergangene Woche erhielt Suzette Hall einen herzzerreißenden Anruf von ihrer Freundin Denisse Maldonado: Sie war in den vergangenen Tagen regelmäßig auf einen einsamen Hund aufmerksam geworden, der am Rande einer Autobahn hockte und darauf zu warten schien, dass jemand kam, um ihn aus seiner Misere zu befreien.

Endlich ist der Vierbeiner in Sicherheit. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Kaum hatte er sie erblickt, begann er freudig mit dem Schwanz zu wedeln und rannte schnurstracks in den kleinen Käfig hinein.

Und siehe da: Die Rettung war vollendet!

Voller Begeisterung gab Hall ihm daraufhin einen Hotdog – als Belohnung dafür, dass er so brav mitgemacht hatte. Anschließend ging es für ihn zum Tierarzt.

"Wir waren so glücklich", schrieb Hall zufrieden. "Er schenkte uns ein riesiges Lächeln, weil er wusste, dass er in Sicherheit war. Keine Autobahngeräusche mehr in der Nacht, keine einsamen Tage. Er wird sich nie wieder sorgen müssen, wie er an seine nächste Mahlzeit kommen wird."

Nun hat es sich Hall zur Aufgabe gemacht, ein Für-immer-Körbchen für die Fellnase zu finden. Bis es so weit ist, wird er in ihrer Obhut bleiben.

Was für ein schönes Happy End.