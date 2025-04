Hund begeht fatalen Fehler: Muss Archie nun sein Leben lang büßen?

Archie sucht Halter, die Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen. © Tierheim München

Archie ist kastriert und wurde Januar 2019 geboren. Er wiegt derzeit 28 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.

Grundsätzlich ist Archie ein gemütlicher und ruhiger Rüde. Fremden Menschen begegnet er zunächst skeptisch und reserviert - eine gewisse Abwehrbereitschaft ist gegeben. Da es bei seinen Vorbesitzer leider zu einem Beißvorfall kam, wird Archie nur in erfahrene Hände abgegeben. Bei seiner Bezugsperson zeigt er sich als charmanter und verschmuster Begleiter.

Der Mischling hofft auf einen Platz mit Garten in ländlicher Umgebung oder am Stadtrand. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben.

Da Archie sein Territorium verteidigt, wurde er im Tierheim in ein entsprechendes Trainingsprogramm integriert. Von Katzen hält er nichts, mit anderen Hunden ist er verträglich. Archie leidet unter der chronischen Krankheit Morbus Addison. Seine Pfleger im Hundehaus 1 geben Dir hierzu gerne weitere Informationen.

Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/92100026 und lerne Archie kennen.