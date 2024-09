Hund begreift, dass sein bester Freund nicht mehr lange zu leben hat

Netz - Toby, ein siebenjähriger Chihuahua, der sich an seinen 18-jährigen Hundebruder Huang'er kuschelt, berührte im Netz zahlreiche Herzen.

Hannah beschrieb den Moment als "bittersüß". Sie sagte: "Ich bin traurig, dass Huang'er älter wird, aber es ist auch schön zu sehen, dass die beiden Hunde sich so gut verstehen. Ich bin froh, dass Huang'er jemanden hat, der auf ihn aufpasst."

In dem Clip ist zu sehen, wie Huang'er schwer atmend auf dem Boden liegt. Hündchen Toby, der den Moment offenbar richtig deutet, kuschelt sich tröstend und liebevoll an ihn.

Der Moment, in dem sich Toby liebevoll an seinen Hundebruder kuschelte, rührte die Zuschauer zu Tränen. © TikTok/teenytoby

Herzinsuffizienz bei Hunden tritt auf, wenn das Herz nicht mehr in der Lage ist, das Blut effizient zu pumpen, was zu Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, der Brusthöhle oder dem Bauchraum führt.

"Toby ist fast zehn Jahre jünger als Huang'er und ich glaube, er hat ihn eine Zeit lang jung gehalten. Jetzt ist Toby ein richtiger Hausmeister geworden. Er benachrichtigt uns, wenn Huang'er ein Problem hat. Sie machen wirklich alles zusammen", so Hannah.

Das rührende Video fand bei vielen Zuschauern, die ihre eigenen Erfahrungen mit der Pflege älterer Haustiere teilten, Anklang.

"Ich bin so froh, dass dein Baby einen ständigen Begleiter bis zum Ende hat. Ich wünschte, meine Hunde hätten diese Bindung", schrieb eine Nutzerin. "Das ist eines der schwersten Dinge, die man miterleben kann", kommentierte ein weiterer Zuschauer.

"Huang'er ist seit fast zwei Jahrzehnten ein Teil meines Lebens", sagte Hannah. "Er hat so viele Veränderungen mit mir durchgemacht, aber im Inneren ist er immer der süße kleine Welpe geblieben, der jeden liebt. Er ist immer noch Teil von allem, was wir tun."