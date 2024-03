Herrchen hört seinen Hund wie verrückt bellen: Als er in Garten läuft, trifft ihn sofort der Schlag

Brisbane (Australien) - Aufgeschreckt von seinem Hund stürmte er klitschnass aus der Dusche. Jack Riddle wollte sofort wissen, warum die Fellnase wie verrückt bellte. Also lief er in seinen Garten im australischen Brisbane, wo Rüde Harlow gerade im Geräteschuppen Alarm schlug.

Was hat denn Mops Harlow hier im Blick? © TikTok/Screenshot/jackriddle

Trotz aller Hektik ließ es sich Riddle nicht nehmen, die Situation auf Video (siehe unten) festzuhalten. Als er schließlich sah, warum sein Hund so aufgeregt war, traf ihn der Schlag.



"Heilige Sch**** (...) Was zum Teufel?!", wundert sich Riddle in dem Clip, der seit vergangener Woche auf TikTok viral geht. In dem bisher fast eine Million Mal angeklickten Video klettert ein riesiges grünes Insekt an der Wand des Schuppens hoch.

Neugierig schnuppert Rüde Harlow an der ungewöhnlichen Kreatur, ist von ihr mindestens genauso fasziniert wie sein Herrchen. Riddle filmt derweil tapfer weiter.

Natürlich treibt den Australier währenddessen nur eine Frage um: Was ist das?