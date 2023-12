Hund bricht bricht Millionen Herzen: Warum muss er im strömenden Regen sitzen?

Mandaue City (Philippinen) - Mit gesenktem Kopf sitzt er da. Der Regen prasselt unnachgiebig auf ihn nieder. Niemand scheint sich für die Lage des Hundes auf dem Balkon zu interessieren, obwohl er Besitzer hat. Was für ein trauriger Anblick! Mehr als 77 Millionen Menschen haben sich das herzzerreißende Video angesehen, seit es am Nikolaustag auf TikTok veröffentlicht wurde. Viele fragen sich seitdem, was aus dem Hund geworden ist. Zum Glück gibt es mittlerweile Antworten!