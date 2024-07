Hund denkt, Harry Potter spielt mit ihm Fangen: Witziger Clip geht viral

Neuseeland - Ein urkomischer Moment, in dem ein Hund offenbar dachte, dass Harry Potter mit ihm Fangen spielt, hat viele Zuschauer zum Lachen gebracht.

Und tatsächlich: Als Danielle die Szene zurückspulte und noch einmal abspielte, beschäftigte sich Scout in dem nun viralen Video erneut sehr aufmerksam mit dem TV-Bildschirm.

"Als Harry seinen Zauberstab über den Bildschirm warf, jagte Scout ihm hinterher und schien verwirrt, als sie ihn nicht finden konnte. Ich fand das so lustig, dass ich beschloss, zu sehen, ob sie es noch einmal machen würde, damit ich es filmen konnte."

"Als ich diese Szene aus Harry Potter zum ersten Mal sah, bemerkte ich, dass Scout sehr interessiert war", sagte Danielle, die in Neuseeland lebt, gegenüber Newsweek .

In einem Video mit mehr als 900.000 Aufrufen, das von Tierbesitzerin Danielle Olliver auf ihrem TikTok-Kanal "dannilou163" hochgeladen wurde, sieht die zweijährige Border-Collie-Hündin Scout aufmerksam dabei zu, wie Harry Potter im letzten Teil der Filmreihe den Zauberstab schwingt.

"Ich habe es auf TikTok geteilt, weil ich es lustig fand. Ich hätte in einer Million Jahren nicht gedacht, dass es so einschlagen würde", sagte Danielle. "Ich bin ein bisschen überwältigt von der Resonanz, die das Video bekommt; so viel positive Stimmung und Feedback."

In Hunderten von Kommentaren teilten die Zuschauer ihre Reaktionen auf das witzige Interesse des Hundes an der Filmszene mit.

"Um ehrlich zu sein, verliere ich auch jedes Mal den Verstand, wenn ich diese Szene sehe", schrieb ein Nutzer. "Ich würde auch versuchen, den Zauberstab zu holen", ergänzte ein anderer.