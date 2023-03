Hund, der "nie aufhört, mit dem Schwanz zu wedeln" hat weiteren Grund zur Freude

Hündin Orca kann sich zu Recht als Champion bezeichnen. © Screenshot/Twitter/Crufts

Das Tier, das laut Hundeführer Javier Gonzalez Mendikote "nie aufhört, mit dem Schwanz zu wedeln", setzte sich am Sonntagabend im englischen Birmingham gegen 19.000 andere Hunde durch und wurde in der Königskategorie "Best in Show" ausgezeichnet.

Erstmals hat damit ein Lagotto Romagnolo den prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen.

Die Hunderasse gilt laut Kennel Club, dem Dachverband der britischen Hundezüchtervereine, als "lebendig und anhänglich". Ursprünglich werden die Hunde in Italien wegen ihres starken Geruchssinns zur Trüffelsuche abgerichtet.

Betreuer Gonzalez Mendikote zeigte sich begeistert. "Ich habe die vergangenen 20 Jahre dafür gearbeitet, so etwas zu erreichen", sagte der Hundeführer, der bereits mehrere Wettbewerbe gewonnen hat.