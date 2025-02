Hund eiskalt ausgesetzt: Jetzt träumt Gronkel von einem Neuanfang

Gronkel ist ein echter Charakterkopf, aber mit den richtigen Menschen ist er für jeden Spaß zu haben. © Tierheim Berlin

Wie das Tierheim Berlin auf seiner Webseite schreibt, lebt der neun Jahre alte Hund seit rund fünf Monaten in der Einrichtung.

Seine Pfleger beschreiben ihn als "kleinen charmanten Charakterkopf" und als "total coole Socke", der auf jeden Fall ein hundeerfahrenes neues Zuhause sucht. Denn: Gronkel macht klar und deutlich, was er will. Daher sollte man seine eindeutige Kommunikation auch lesen können. Auf fremde Menschen ist er so gar nicht gut zu sprechen.

Wer den Vierbeiner aus heiterem Himmel anfasst oder gar bedrängt, bekommt eine klare Antwort von der äußerlich so drolligen Fellnase. Respekt ist wie auch bei Menschen keine Einbahnstraße.

Heißt: Wer Gronkel auf Augenhöhe behandelt, bekommt das Verhalten auch erwidert.

Derzeit lebe der kleine Sturkopf bei einer Tierpflegerin des Tierheims mit auf Pflegestelle, ist in seinem Steckbrief zu lesen. Dort werde er viel gelobt und ihm gesagt, dass er mit der richtigen Kommunikation "ein Feini" sei. Der Vierbeiner liebt den Angaben zufolge Spaziergänge, läuft vortrefflich an der Leine und kommt mit anderen Hunden klar.