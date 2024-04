Hund fühlt sich im Tierheim unwohl: Wer schenkt Buddy ein richtiges Zuhause?

Troisdorf - Zurzeit lebt Buddy noch im Tierheim Troisdorf, das soll sich nun jedoch schleunigst ändern! Denn obwohl die Tierretter sich bestens um ihren Schützling kümmern, fühlt sich der Hund in der Einrichtung leider alles andere als wohl.

"Er fiebert auf die Zeiten am Tag hin, an denen er zu seinen Gassirunden aufbricht und das Tierheim hinter sich lassen kann", schilderten die Tierretter, die sich ebenso wie Buddy wünschen, dass der Vierbeiner der Einrichtung bald für immer den Rücken kehren kann.

Dort fehlt es Buddy zwar an nichts, dennoch sehnt sich der Hund nach einem richtigen Zuhause.

Als Buddys Pfleger kürzlich einige Fotos von ihm knipsten, um den fünfjährigen Vierbeiner ausführlich bei Instagram vorzustellen, schaute der Hund verträumt in die Ferne und schien sich zu fragen, wie lange er wohl noch im Tierheim festsitzen wird.

Buddy hat während seiner Zeit im Tierheim Troisdorf schon jede Menge gelernt und sucht nun souveräne Hundefreunde, die ihn zu handeln wissen. © Instagram/tierheim__troisdorf

So geht Buddy mittlerweile nicht nur "wunderbar in der Gruppe spazieren", sondern fährt auch prima im Auto mit. Der Mischling ist insgesamt ein toller Begleiter auf Ausflügen und hat auch in der Interaktion mit Artgenossen schon sehr viel gelernt, wie seine Pfleger berichteten.

Für den jungen Vierbeiner sucht das Tierheim nun nach souveränen Hundefreunden, die ihn fair und vorausschauend führen.

Im neuen Zuhause der Fellnase sollten keine Kinder, Katzen und Kleintiere leben, wie die Tierretter potenzielle Interessenten vorab informierten. Zudem sollte Buddys neues Heim ebenerdig sein oder über einen Aufzug verfügen.

Wichtig zu wissen: Weil die Kaltschnauze zu den Listenhunden zählt, ist Buddys Haltung an Auflagen gebunden.