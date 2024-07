Hund genießt Zuwendung in vollen Zügen: Wer hat einen Platz für dieses "absolute Goldstück"?

Laut seinen Pflegern ist der betagte Mischling nämlich ein "absolutes Goldstück", für den sich das Tierheim "von Herzen einen liebevollen Hospizplatz wünscht", an dem es dem Rüden an nichts fehlt.

Yuki ist nicht nur ein besonders hübscher Vierbeiner, sondern besticht zudem mit seinem tollen Wesen! In ihrem neuesten Instagram-Beitrag hatten die Troisdorfer Tierretter die Kaltschnauze am Dienstag vorgestellt und den mehr als 23.000 Fans erklärt, dass Yuki mit seinen zwölf Jahren "nur noch sehr eingeschränkt mobil" ist.

Hund Yuki ist zwölf Jahre alt und sucht einen liebevollen Hospizplatz. © Instagram/tierheim__troisdorf

In seinem neuen, ebenerdigen Zuhause sollte Yuki die Möglichkeit haben, entweder auf einer Terrasse oder in einem Garten entspannen zu können. Denn Yuki ist "liebend gerne dabei, beobachtet, was passiert und genießt Zuwendung in vollen Zügen".

Das Tierheim weiß, dass die Suche nach einem geeigneten Zuhause für den Owtscharka-Mischling nicht gerade leicht wird - dennoch wollen die Tierretter die Hoffnung nicht aufgeben: "Wir möchten nichts unversucht lassen, um unserem niedlichen Opi den Lebensabend zu ermöglichen, den er mehr als verdient", hieß es.

Wer den schönen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an Vermittlung@tierheim-troisdorf.de oder über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.