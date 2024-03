Hund herzlos über Mauer geworfen, dann folgt ein wahres Happy End

London (Großbritannien) - Dieser Vierbeiner hat sich sein Happy End so was von verdient. Denn der Hund erlebte zuletzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Über diese Mauer soll die Hündin geworfen worden sein. © RSPCA

So erklären sich die Retter auch, warum der Vierbeiner anfangs so nervös gewesen sei: "Sie wusste nicht, ob sie uns ihr kostbares Baby anvertrauen sollte", so Lee Ricketts vom RSPCA gegenüber "This is Local London".



Wer dafür verantwortlich ist, dass die schwangere Hündin ausgesetzt wurde, ist noch unklar, der Terrier ist ungechippt.

"Der Hausbesitzer hatte keine Ahnung, wie die kleine Hündin in den umzäunten Garten gelangte, daher gehen wir davon aus, dass sie von der Straße auf der anderen Seite über die Mauer geworfen wurde."

Die Tierschutzorganisation sucht daher Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten.