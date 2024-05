Hund irrt mit gebrochener Pfote auf Straße umher! Dann geschieht ein Hochzeitswunder

Sie hofften, bald die Besitzer zu finden, doch dann der Schock: Der Hund hatte keinen Chip, kein Halsband und war nicht kastriert. Auch in den sozialen Medien ließ sich kein Herrchen oder Frauchen finden.

Mithilfe einiger Unterstützung bezahlten die angehenden Eheleute die OP - und begriffen, "dass er dazu bestimmt war, ein Teil unserer Familie zu werden."

"Wir fühlten uns in der ersten Woche einfach so mit ihm verbunden", sagte Alyssa. "Es war, als wäre uns gerade der perfekte Traumhund in den Schoß gefallen, von dem wir immer gesprochen hatten." Direkt nach ihren Flitterwochen nahmen sie den Hund, der den Namen Campbell tragen sollte, dann für immer bei sich auf!



Und auch wenn das Ehepaar spürt, dass er in seinem früheren Leben einige unschöne Erfahrungen gemacht hatte, so hat sich Campbell doch sehr gut in seine neue Familie integriert.

"Campbell zu finden hat unsere Welt erschüttert, all unseren Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht und unser Leben für immer verändert, aber er ist auch das Beste, was uns je passiert ist", berichtete Alyssa. "Wir sind so dankbar, dass er den Weg zu uns gefunden hat."