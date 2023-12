Hund ist am Ende, als er ins Tierheim kommt: Was ihm dann passiert, bricht allen das Herz

Flint/Romeo (Michigan/USA) - Was für ein langer Leidensweg! Bereits im Jahr 2017 wurde der Rüde Bear zusammen mit einem weiteren Hund, vermutlich seiner Mutter, nahe Flint, Michigan, entdeckt. Beide Tiere befanden sich in einem schlimmen Zustand, besonders Bear schien am Ende. Doch vor dem Vierbeiner lag noch ein weiterer Tiefpunkt. Was ihm Jahre später widerfuhr, brach allen Beteiligten in seinem Tierheim das Herz.