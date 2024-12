Hund kann Tierheim nach Jahren endlich verlassen - Als er sein neues Zuhause sieht, wird er ängstlich

Florida (USA) - Hund Toby lebte zwei Jahre lang in einem Tierheim. Als er endlich ein neues Zuhause bekam, reagierte er jedoch sehr zögerlich.

Warum reagierte Toby so nervös, als er sein neues Zuhause sah? © Collage: Screenshots/TikTok/@maddisonxegan

Maddison Egan aus dem US-Bundesstaat Florida hatte den Vierbeiner zufällig im Tierheim entdeckt. Obwohl alle Mitarbeiter ihn abgöttisch liebten, hatten sich jahrelang keine potenziellen Familien gefunden, die Toby adoptieren würden.

Auch Maddison brauchte ihre Zeit, um den Hund sorgfältig kennenzulernen. Acht Monate lang besuchte sie Toby regelmäßig im Tierheim, bis sie sich dazu entschied, den Vierbeiner nach Hause mitzunehmen.

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "maddisonxegan" sieht man Toby lächelnd im Auto sitzen.

Als er jedoch in seiner neuen Umgebung ankommt, reagiert er zunächst zurückhaltend und läuft nervös hin und her - mit offenbar großen Sorgen darüber, was die Zukunft nun für ihn bereithalten mag.

Wie sich herausstellte, brauchte der sechs Jahre alte Hund nur etwas Zeit, um sich zu akklimatisieren. Maddison zeigte sich so geduldig und freundlich wie möglich, um Toby bei der Eingewöhnung zu unterstützen.