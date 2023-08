Hund kauert in Schubkarre: Als Leute merken, was ihm bevorsteht, stockt ihnen der Atem

Austin (Texas) - In den USA ist es leider keine Seltenheit, insbesondere in Texas kommt es viel zu häufig vor: In überfüllten Tierheimen werden die "Kandidaten" eingeschläfert, die die geringsten Vermittlungschancen haben. So wird Platz für die nächsten hilfsbedürftigen Tiere geschaffen. Ausgerechnet das erst acht Monate alte Golden-Retriever-Mädchen Darla landete auf einer Einschläferungs-Liste.

Kaum zu glauben: In dieser Schubkarre sollte die acht Monate alte Darla zum Einschläfern gefahren werden. © Facebook/Screenshot/Austin Pets Alive!

Die arme Hündin schien zu spüren, was die Mitarbeiter eines texanischen Tierheims mit ihr vorhatten, als sie Ende Juli sterben sollte. Weil Darla so große Angst vor dem Gang zum Einschläfern hatte, wurde sie pragmatisch in eine Schubkarre gesetzt.

Als es losging, kauerte sich das arme Wesen voller Furcht in sein Gefährt. Doch dann geschah zum Glück ein kleines Wunder. Mitarbeiter des Tierheims "Austin Pets Alive!" (APA!) trafen in jenem Moment vor Ort ein, um ihren Kollegen unter die Arme zu greifen.

Als sie die junge Darla in ihrer Schubkarre sahen, stockte ihnen der Atem. "Wir mussten sie mitnehmen, wir mussten sie retten", sagte Jordana Moerbe von "APA!" in einer Presseerklärung.

"Wir hoffen, dass sie in der Lage ist, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen und das glückliche Hündchen zu sein, das sie verdient zu sein. Das ist es, was jedes einzelne Tier im Tierheim verdient, und dafür arbeiten wir so hart", erklärte sie.