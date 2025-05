Hund landet im Tierheim: "Ob er viel spazieren geführt wurde, wissen wir nicht"

Sparky kam ins Troisdorfer Tierheim, nachdem er aus schlechter Haltung befreit wurde. © Tierheim Troisdorf/Website

Sparky hat es in seinem bisherigen Leben alles andere als leicht gehabt, denn der Vierbeiner lebte nach Angaben der Troisdorfer Tierretter in schlechter Haltung, ehe er aus seinem alten Leben befreit wurde und daraufhin im Tierheim landete.

Dort hofft der mittelgroße Rüde, dass sich das Schicksal für ihn nun zum Guten wendet.

Was der Vierbeiner in seinem alten Zuhause erlebt hat, ging aus den Angaben der Tierretter nicht hervor. Nur so viel verrieten seine Pfleger: "Ob Sparky in der letzten Zeit viel spazieren geführt wurde, wissen wir nicht. Seine Kondition muss langsam wieder aufgebaut werden."

Ihm bekannte Menschen mag der mittelgroße Rüde sehr gerne und freut sich riesig, wenn er Zuwendung von ihnen bekommt, wie es weiter hieß. "Bei seinen Lieblingsbeschäftigungen steht Kuscheln an erster Stelle", schwärmten die Mitarbeiter. Nur auf eine Sache hat Sparky so gar keinen Bock: Fellpflege, Tierarztbesuche und anderweitige körperliche Kontrollen.

Sparky verwandle sich dann nämlich in "ein kleines Monster", weshalb er in derartigen Situationen einen Maulkorb trägt, den er aber problemlos annimmt.